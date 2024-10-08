Президент Финляндии Стубб назвал Россию угрозой для НАТО
Россия представляет прямую и значительную угрозу для НАТО и Финляндии. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Он выступил вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где обсуждались вопросы безопасности на фоне расширения альянса. Стубб подчеркнул, что безопасность Финляндии зависит от членства в НАТО, к которому страна присоединилась в апреле 2023 года.
В Москве неоднократно заявляли о своем нежелании вступать в конфликт с альянсом. Российский президент Владимир Путин ранее критиковал вступление Швеции и Финляндии в НАТО, называя его шагом, не оправдывающим национальные интересы этих стран.
Путин также отмечал, что у границ Финляндии в результате этого решения могут быть развернуты российские военные силы и системы вооружений, передает «Радиоточка НСН».
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