Президент Финляндии Стубб назвал Россию угрозой для НАТО

Россия представляет прямую и значительную угрозу для НАТО и Финляндии. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он выступил вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где обсуждались вопросы безопасности на фоне расширения альянса. Стубб подчеркнул, что безопасность Финляндии зависит от членства в НАТО, к которому страна присоединилась в апреле 2023 года.