Президент Финляндии Стубб назвал Россию угрозой для НАТО

Россия представляет прямую и значительную угрозу для НАТО и Финляндии. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он выступил вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, где обсуждались вопросы безопасности на фоне расширения альянса. Стубб подчеркнул, что безопасность Финляндии зависит от членства в НАТО, к которому страна присоединилась в апреле 2023 года.

Президент Финляндии Стубб: У Хельсинки не будет отношений с Россией до конца СВО

В Москве неоднократно заявляли о своем нежелании вступать в конфликт с альянсом. Российский президент Владимир Путин ранее критиковал вступление Швеции и Финляндии в НАТО, называя его шагом, не оправдывающим национальные интересы этих стран.

Путин также отмечал, что у границ Финляндии в результате этого решения могут быть развернуты российские военные силы и системы вооружений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
ТЕГИ:НАТОРоссияФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры