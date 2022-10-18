Президент Финляндии призвал поддерживать диалог с Россией





Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что необходимо продолжать вести диалог с Россией, чтобы не допустить эскалации, передает РИА Новости.

По его словам, в ситуации, когда Россия и Украина не могут вести диалог друг с другом, сверхдержавы должны начать эту дискуссию, не навязывая мирные соглашения.

Он отметил, что такая стратегия диалога спасет мира от эскалации конфликта.