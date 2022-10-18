Президент Финляндии призвал поддерживать диалог с Россией
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что необходимо продолжать вести диалог с Россией, чтобы не допустить эскалации, передает РИА Новости.
По его словам, в ситуации, когда Россия и Украина не могут вести диалог друг с другом, сверхдержавы должны начать эту дискуссию, не навязывая мирные соглашения.
Он отметил, что такая стратегия диалога спасет мира от эскалации конфликта.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью газете Aamulehti заявил, что Власти Финляндии могут при необходимости экспроприировать имущество россиян.
Предположительно, меры затронут объекты, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+9 474 / сут.
Умерли
389 тыс.+91 / сут.
Выздоровели
20,6 млн+20 252 / сут.
- Жителей Херсонской области эвакуируют на левый берег Днепра
- Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО
- В США два человека погибли при крушении легкомоторного самолета
- Стрелявший на Красной площади получил пять лет колонии
- Генсек НАТО оценил риски применения ядерного оружия на Украине
- Глава Еврокомиссии: ЕС сможет сэкономить 50 млрд кубометров газа в этом году
- Netflix отложил премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл
- Лавров: России нет смысла сохранять дипломатическое присутствие на Западе
- В результате обстрелов в Курской и Брянской областях пострадали жилые дома
- Российские киноленты собрали 6,9 млрд рублей в прокате в 2022 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru