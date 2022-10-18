Президент Финляндии призвал поддерживать диалог с Россией


Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что необходимо продолжать вести диалог с Россией, чтобы не допустить эскалации, передает РИА Новости.

По его словам, в ситуации, когда Россия и Украина не могут вести диалог друг с другом, сверхдержавы должны начать эту дискуссию, не навязывая мирные соглашения.

Он отметил, что такая стратегия диалога спасет мира от эскалации конфликта.

В Финляндии допустили экспроприацию купленного россиянами имущества

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью газете Aamulehti заявил, что Власти Финляндии могут при необходимости экспроприировать имущество россиян.

Предположительно, меры затронут объекты, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаФинляндия
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