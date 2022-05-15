Президент Финляндии не предполагает, что Россия «планировала атаки» на Финляндию

Президент Финляндии Саули Ниинистё не считает, что РФ угрожает его стране. Об этом он заявил в интервью CNN.

Сдержанная реакция. Финляндия - одной ногой в НАТО

«Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас», — цитирует Ниинистё РИА Новости.

При этом финский лидер обратил внимание на изменение ситуация с безопасностью в мире.

«Европа и мир сейчас более серьёзно разделены. Места для неприсоединения почти не осталось», — подчеркнул политик.

Ранее Саули Ниинистё отметил, что Россия отреагировала на членство Финляндия в НАТО сдержаннее, чем ожидалось. Такие выводы финский президент сделал после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся в субботу, 14 мая.

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