Президент Филиппин Дутерте заявил, что уходит из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте, также известный под прозвищем Палач, рассказал об уходе из политики, передает Reurters. До этого он говорил, что после окончания президентского срока собирается баллотироваться на должность вице-президента.

Стало известно, о чем будут говорить Путин и Дутерте во время саммита АТЭС

Выборы пройдут в следующем году. В мае Родриго Дутерте сообщал, что собирается баллотироваться в вице-президенты для того, чтобы бороться с преступностью. Его волновали проблемы, связанные с наркоторговлей и повстанцами. Срок полномочий Дутерте истекает в следующем году, остаться президентом он не может, поскольку конституция Филиппин устанавливает для главы государства один срок – на 6 лет. Политик выступал в защиту своей жесткой борьбы против наркомании. Он говорил, что хотел бы истребить наркоманов так же, как Гитлер евреев.

Ранее Владимир Путин обсудил с Родриго Дутерте поставки на Филиппины российских вакцин от COVID-19.



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ФОТО: flickr/Keith Bacongco
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