Президент Филиппин Дутерте заявил, что уходит из политики

Выборы пройдут в следующем году. В мае Родриго Дутерте сообщал, что собирается баллотироваться в вице-президенты для того, чтобы бороться с преступностью. Его волновали проблемы, связанные с наркоторговлей и повстанцами. Срок полномочий Дутерте истекает в следующем году, остаться президентом он не может, поскольку конституция Филиппин устанавливает для главы государства один срок – на 6 лет. Политик выступал в защиту своей жесткой борьбы против наркомании. Он говорил, что хотел бы истребить наркоманов так же, как Гитлер евреев.

Ранее Владимир Путин обсудил с Родриго Дутерте поставки на Филиппины российских вакцин от COVID-19.







