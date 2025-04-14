Президент Эстонии разрешил военным топить подозрительные суда

Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, которые предоставляет силам обороны и ВМС страны применять силу к подозрительным судам. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

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Отмечается, что в документе говорится о кораблях, которые подозреваются в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры.

Кроме того, в крайних случаях силы обороны и ВМС Эстонии смогут топить подозрительные суда.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что за решением Эстонии атаковать подозрительные суда может стоять Великобритания, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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