Президент Эстонии разрешил военным топить подозрительные суда
Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон, которые предоставляет силам обороны и ВМС страны применять силу к подозрительным судам. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
Отмечается, что в документе говорится о кораблях, которые подозреваются в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры.
Кроме того, в крайних случаях силы обороны и ВМС Эстонии смогут топить подозрительные суда.
Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что за решением Эстонии атаковать подозрительные суда может стоять Великобритания, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru