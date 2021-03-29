Президент Египта заявил о разблокировке Суэцкого канала

После того, как Суэцкий канал был заблокирован, возле него образовался затор из более чем 450 судов, ожидающих прохода. В очереди стоят в том числе танкеры с нефтью на 400 млн долларов. Пробка растянулась на 65 км от южного входа в канал.

В ночь на воскресенье, 28 марта, была предпринята попытка снять судно с мели во время прилива, но она провалилась. После этого президент Египта поручил подготовиться к облегчению груза Ever Given.

Морской инцидент в Суэцком канале стал дополнительной проблемой для глобальных цепочек поставок, уже растянутых из-за пандемии коронавируса. На Суэцком канале завязано порядка 12% мировой торговли. Часть кораблей после того, как канал был заблокирован, вынуждены были отправиться в более длительное и дорогое путешествие вокруг южной оконечности Африки. СМИ уже сообщили о подорожании морских перевозок, оно коснулось и маршрутов, не проходящих через канал. Ущерб от одного дня блокировки аналитики оценивали в 9,6 миллиарда долларов, так что удар Ever Given по мировой экономике явно превысил 50 миллиардов.

