Нефть дешевеет после разблокировки Суэцкого канала

Ранее стало известно о возвращении на воду контейнеровоза Ever Given, 23 марта севшего на мель в Суэцком канале. Перегородившее морской путь судно заблокировало движение, из-за чего у южного входа канала скопились танкеры с порядка 10 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.

Как сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на данные биржи, стоимость нефти снизилась на 2%.

Июньские фьючерсы нефти Brent упали до 63,13 доллара, потеряв 2,02 процента. При этом майские фьючерсы снизились на 1,61% и достигли отметки в 63,53 доллара, передает РИА ФАН.

Напомним, на фоне сообщений о блокировке Суэцкого канала нефть дорожала более чем на 5%. Так, на пике 24 марта стоимость майского фьючерса достигала 63,91 доллара.

