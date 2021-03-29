Нефть дешевеет после разблокировки Суэцкого канала
Цены на нефть снижаются после разблокировки Суэцкого канала.
Ранее стало известно о возвращении на воду контейнеровоза Ever Given, 23 марта севшего на мель в Суэцком канале. Перегородившее морской путь судно заблокировало движение, из-за чего у южного входа канала скопились танкеры с порядка 10 млн баррелей нефти и нефтепродуктов.
Как сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на данные биржи, стоимость нефти снизилась на 2%.
Июньские фьючерсы нефти Brent упали до 63,13 доллара, потеряв 2,02 процента. При этом майские фьючерсы снизились на 1,61% и достигли отметки в 63,53 доллара, передает РИА ФАН.
Напомним, на фоне сообщений о блокировке Суэцкого канала нефть дорожала более чем на 5%. Так, на пике 24 марта стоимость майского фьючерса достигала 63,91 доллара.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 711 / сут.
Умерли
98 033+293 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 280 / сут.
- РФПИ договорился о производстве 60 млн доз вакцины «Спутник V» в КНР
- Кремль прокомментировал решение Пашиняна уйти в отставку
- В России выявили 8711 случаев коронавируса за сутки
- Нефть дешевеет после разблокировки Суэцкого канала
- СМИ: Коронавирус перешел к человеку от летучих мышей через промежуточное звено
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru