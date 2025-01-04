Президент Чили первым из латиноамериканских лидеров посетил Южный полюс

Президент Чили Габриэль Борич, совершив поездку в Антарктиду, стал первым посетившим Южный полюс латиноамериканским лидером. Об этом сообщили в пресс-службе администрации политика.

«Операция "Полярная звезда III" — первая поездка действующего латиноамериканского президента на Южный полюс», — отмечается в заявлении.

Поездка включает посещение чилийской объединенной станции Гласиар Унион и станции США Амундсен-Скотт в Антарктиде.

Вместе с президентом на Южный полюс отправились министры национальной обороны и окружающей среды Майя Фернандес и Маиса Рохас, командующие военно-воздушными, военно-морскими и сухопутными силами, двое ученых. Как указали в пресс-службе, операция нацелена на изучение химических и оптических характеристик поверхностного снега.

Между тем ученые впервые нашли в Антарктиде янтарь возрастом 92 млн лет в районе пролива Пайн-Айленд в море Амундсена.

