Президент Чили первым из латиноамериканских лидеров посетил Южный полюс
Президент Чили Габриэль Борич, совершив поездку в Антарктиду, стал первым посетившим Южный полюс латиноамериканским лидером. Об этом сообщили в пресс-службе администрации политика.
«Операция "Полярная звезда III" — первая поездка действующего латиноамериканского президента на Южный полюс», — отмечается в заявлении.
Поездка включает посещение чилийской объединенной станции Гласиар Унион и станции США Амундсен-Скотт в Антарктиде.
Вместе с президентом на Южный полюс отправились министры национальной обороны и окружающей среды Майя Фернандес и Маиса Рохас, командующие военно-воздушными, военно-морскими и сухопутными силами, двое ученых. Как указали в пресс-службе, операция нацелена на изучение химических и оптических характеристик поверхностного снега.
Между тем ученые впервые нашли в Антарктиде янтарь возрастом 92 млн лет в районе пролива Пайн-Айленд в море Амундсена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru