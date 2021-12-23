Президент Черногории заразился коронавирусом
23 декабря 202123:15
Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера государства.
Отмечается, что у президента наблюдается легкая симптоматика. Джуканович продолжит исполнять свои обязанности, находясь в самоизоляции.
Ранее в декабре в Черногории ужесточили правила въезда для вакцинированных туристов из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».
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23 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru