Президент Черногории заразился коронавирусом

Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера государства.

Отмечается, что у президента наблюдается легкая симптоматика. Джуканович продолжит исполнять свои обязанности, находясь в самоизоляции.

Ранее в декабре в Черногории ужесточили правила въезда для вакцинированных туристов из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».


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ТЕГИ:КоронавирусЧерногория
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