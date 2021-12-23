Президент Черногории заразился коронавирусом

Президент Черногории Мило Джуканович получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лидера государства.

Отмечается, что у президента наблюдается легкая симптоматика. Джуканович продолжит исполнять свои обязанности, находясь в самоизоляции.

Ранее в декабре в Черногории ужесточили правила въезда для вакцинированных туристов из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».





