Президент Чехии предложил Киеву смириться с утратой Крыма

Президент Чехии Милош Земан посоветовал Киеву смириться с потерей Крыма. Об этом он сообщил в эфире телеканала Barrandov, передает RT. Президент добавил, что согласиться с этим стоит и «части международного сообщества, которая не согласна с этим».

Земан пояснил, что санкции, которые были в связи с этим в отношении России, не действуют. По его мнению, эти меры нужно отменить.

По его словам, позиции президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель уже поняли свое отношение к антироссийским санкциям, сообщает Ura.ru.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский и российский депутат Светлана Журова оценили в эфире НСН перспективы первой встречи президентов Украины и России.

