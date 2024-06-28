Президент Боливии назвал отставных военных причастными в попытке госпереворота
Президент Боливии Луис Арсе заявил о необходимости тщательного расследования в отношении попытки госпереворота, в которую, по его словам, причастны отставные военные и гражданские лица, сообщает РИА Новости.
Арсе отметил, что попытке переворота причастны отставные военные, служившие еще при предыдущем правительстве.
В среду местные СМИ сообщили о скоплении военных на площади Мурильо в Ла-Пасе, где находятся правительственные здания. На площадь была сосредоточена военная техника. Под руководством генерала Хуана Хосе Суниги, который ранее был уволен с должности командующего армией, военные пытались прорваться в президентский дворец с помощью бронетранспортера.
Лидер Боливии Луис Арсе призвал к соблюдению демократии и назвал произошедшее попыткой госпереворота. Главы ряда иностранных государства выразили ему поддержку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru