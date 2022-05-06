Президент Болгарии выступил против оказания Украине военной помощи
Президент Болгарии Румен Радев заявил, что оказание Украине военно-технической помощи втягивает страну в военный конфликт. Так он отреагировал на решение депутатов народного собрания, которые ранее одобрили поставки Украине.
По словам Радева, оказание помощи Украине грозит вовлечением Болгарии в этот конфликт, передает Dnevnik. Президент полагает, что конфликт будет разрастаться и необходимо принимать «разумные решения». Также он добавил, что сама формулировка «военно-техническая помощь» растяжима и рискованна.
Ранее Радев уже заявлял, что оказание военной помощи Украине со стороны Болгарии означало бы ее вовлечение в конфликт.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в конце апреля заявила, что поставки вооружений Киеву не связаны с военно-техническим сотрудничеством или обменом опытом, а необходимы лишь для «продолжения кровопролития».
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