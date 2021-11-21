Президент Болгарии рассказал, почему Крым является российским

Президент Болгарии Румен Радев назвал полуостров Крым российским, сообщает btv.

Украина потребовала от президента Болгарии опровергнуть слова о российском Крыме

Глава государства при этом считает его аннексированным. Так он ответил на комментарий министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал мнение Радаева ударом по дружеским отношениям между странами.

«Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии, и на данный момент Крым является российским», — сказал болгарский президент.

Напомним, посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был вызван в министерство иностранных дел (МИД) Украины после того, как болгарский лидер Румен Радев заявил, что Крым является территорией России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: скриншот Яндекс.Карты
ТЕГИ:БолгарияКрым
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры