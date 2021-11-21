Президент Болгарии рассказал, почему Крым является российским

Глава государства при этом считает его аннексированным. Так он ответил на комментарий министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал мнение Радаева ударом по дружеским отношениям между странами.

«Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии, и на данный момент Крым является российским», — сказал болгарский президент.

Напомним, посол Болгарии в Киеве Костадин Коджабашев был вызван в министерство иностранных дел (МИД) Украины после того, как болгарский лидер Румен Радев заявил, что Крым является территорией России.

