Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине списанных БТР
Президент Болгарии Румен Радев заблокировал закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче Украине ста списанных бронетранспортеров. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Документ вернется в парламент для дальнейшего обсуждения. Отмечается, что депутаты не были «достаточно ознакомлены» с параметрами техники и не могли объективно оценить, действительно ли она «утратила необходимость». По словам президента, парламентарии не учли потребности пограничной полиции и пожарной охраны, вопросы безопасности.
Радев подчеркнул, что списанные машины могли бы применяться для охраны границы Болгарии и оказания помощи населению при авариях и катастрофах.
«Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первым приоритетом», — указал глава республики.
Ранее США выделили Украине военную помощь на $100 млн, в том числе одну реактивную систему залпового огня HIMARS, ракетные комплексы TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru