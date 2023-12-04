Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине списанных БТР

Документ вернется в парламент для дальнейшего обсуждения. Отмечается, что депутаты не были «достаточно ознакомлены» с параметрами техники и не могли объективно оценить, действительно ли она «утратила необходимость». По словам президента, парламентарии не учли потребности пограничной полиции и пожарной охраны, вопросы безопасности.

Радев подчеркнул, что списанные машины могли бы применяться для охраны границы Болгарии и оказания помощи населению при авариях и катастрофах.

«Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первым приоритетом», — указал глава республики.

Ранее США выделили Украине военную помощь на $100 млн, в том числе одну реактивную систему залпового огня HIMARS, ракетные комплексы TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

