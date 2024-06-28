Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о роспуске парламента республики. Соответствующее распоряжение опубликовала его пресс-служба.

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В документе говорится, что решение о роспуске парламента азербайджанский лидер принял в соответствии с Конституцией страны.

«Назначить внеочередные выборы в парламент Азербайджанской республики на 1 сентября 2024 года», - отмечается в распоряжении Алиева.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджана — Днём независимости республики, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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