Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент
28 июня 202414:32
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о роспуске парламента республики. Соответствующее распоряжение опубликовала его пресс-служба.
В документе говорится, что решение о роспуске парламента азербайджанский лидер принял в соответствии с Конституцией страны.
«Назначить внеочередные выборы в парламент Азербайджанской республики на 1 сентября 2024 года», - отмечается в распоряжении Алиева.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджана — Днём независимости республики, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru