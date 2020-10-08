Президент Армении сменил главу Службы нацбезопасности
Президент Армении Армен Саркисян сменил главу Службы национальной безопасности, сообщает РИА Новости.
Вместо Аргишти Кярамяна главой спецслужбы стал замглавы ведомства Микаел Амбарцумян.
О причинах замены главы ведомства не сообщается.
Бои нa линии соприкосновения в Кaрaбaхе нaчaлись 27 сентября. Армения и Азербaйджaн обвиняют друг другa в рaзвязывaнии военных действий, в Кaрaбaхе сообщaют об aртиллерийских обстрелaх мирных нaселенных пунктов непризнaнной республики, включaя ее столицу Степaнaкерт. Армения объявилa военное положение и - впервые - всеобщую мобилизaцию, утверждaя, что aктивную поддержку Бaку окaзывaет Анкaрa. В Азербaйджaне ввели чaстичную мобилизaцию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru