Президент Армении стал фигурантом уголовного дела

Председатель палаты адвокатов Армении Ара Зограбян заявил, что президента страны Армена Саркисяна заподозрили в сокрытии двойного гражданства, сообщает РИА Новости.

По его словам, что 53 адвоката подали в генеральную прокуратуру республики соответствующее заявление, на основании которого ведомством было возбуждено уголовное дело.

Согласно закону стать президентом может гражданин, который в течение последних шести лет до избрания имел только армянское гражданство. В жалобе адвокатов говорится, что Саркисян в период с 2003 по 2012 год как минимум десять лет имел гражданство Великобритании и мог быть избран президентом только в случае, если его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года.

Ранее у Саркисяна, который проводил новогодние праздники в Великобритании, обнаружили коронавирус, сообщает РИА ФАН. После лечения в Лондоне президент Армении вернулся в Ереван.

