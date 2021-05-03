Президент Армении стал фигурантом уголовного дела
Председатель палаты адвокатов Армении Ара Зограбян заявил, что президента страны Армена Саркисяна заподозрили в сокрытии двойного гражданства, сообщает РИА Новости.
По его словам, что 53 адвоката подали в генеральную прокуратуру республики соответствующее заявление, на основании которого ведомством было возбуждено уголовное дело.
Согласно закону стать президентом может гражданин, который в течение последних шести лет до избрания имел только армянское гражданство. В жалобе адвокатов говорится, что Саркисян в период с 2003 по 2012 год как минимум десять лет имел гражданство Великобритании и мог быть избран президентом только в случае, если его британское гражданство было прекращено до 1 марта 2012 года.
Ранее у Саркисяна, который проводил новогодние праздники в Великобритании, обнаружили коронавирус, сообщает РИА ФАН. После лечения в Лондоне президент Армении вернулся в Ереван.
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