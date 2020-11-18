Президент Армении наградил экипаж сбитого Азербайджаном российского вертолета
Президент Армении Армен Саркисян наградил членов экипажа российского вертолета, сбитого азербайджанскими военными на армянской территории, медалями «За боевую службу». Об этом сообщает пресс-служба главы республики. Двое военнослужащих получат награды посмертно.
Ранее президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж российского вертолета Ми-24, сбитого азербайджанскими военными в Армении. Двое из трех членов экипажа получили орден Мужества посмертно.
Инцидент произошел 9 ноября на границе Армении и Азербайджана. Баку незамедлительно признался, что сбил вертолет по ошибке. Президент Ильхам Алиев в ходе разговора с Владимиром Путиным пообещал расследовать инцидент и извинился. После официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, почему Россия приняла извинения за сбитый вертолет, сообщает РИА ФАН.
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