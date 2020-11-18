Президент Армении наградил экипаж сбитого Азербайджаном российского вертолета

Ранее президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж российского вертолета Ми-24, сбитого азербайджанскими военными в Армении. Двое из трех членов экипажа получили орден Мужества посмертно.

Инцидент произошел 9 ноября на границе Армении и Азербайджана. Баку незамедлительно признался, что сбил вертолет по ошибке. Президент Ильхам Алиев в ходе разговора с Владимиром Путиным пообещал расследовать инцидент и извинился. После официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, почему Россия приняла извинения за сбитый вертолет, сообщает РИА ФАН.

