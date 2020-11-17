Президент Аргентины внес законопроект о легализации абортов
Президент и правительство Аргентины подготовили законопроект о легализации абортов, который направлен в парламент страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter президента Аргентины Альберто Фернандеса.
Фернандес в своем видеообращении заявил, что направит в парламент сразу два законопроекта. Целью их он назвал безопасность жизни женщин и доступ к медобслуживанию. Президент подчеркнул, что криминализация абортов не показала желаемых результатов и оказалась бесполезной.
Как пояснил Фернандес, единственным последствием запретов на процедуру стало увеличение количества подпольных операций, в объемах, которые "вызывают тревогу". По данным президента, ежегодно из-за неправильно сделанного аборта 38 тысяч женщин попадают в больницы, а за 37 лет от последствий криминального аборта умерли более 3 тысяч женщин. По словам Фернандеса, законопроект позволит спасти жизни и сохранить репродуктивные способности женщин.
В 2018 году Сенат отклонил подобный законопроект, несмотря на одобрение палаты депутатов. Сейчас в Аргентине легальным аборт считается только в случае изнасилования и при угрозе жизни матери или плода.
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