Президент Аргентины внес законопроект о легализации абортов

Фернандес в своем видеообращении заявил, что направит в парламент сразу два законопроекта. Целью их он назвал безопасность жизни женщин и доступ к медобслуживанию. Президент подчеркнул, что криминализация абортов не показала желаемых результатов и оказалась бесполезной.

Как пояснил Фернандес, единственным последствием запретов на процедуру стало увеличение количества подпольных операций, в объемах, которые "вызывают тревогу". По данным президента, ежегодно из-за неправильно сделанного аборта 38 тысяч женщин попадают в больницы, а за 37 лет от последствий криминального аборта умерли более 3 тысяч женщин. По словам Фернандеса, законопроект позволит спасти жизни и сохранить репродуктивные способности женщин.

В 2018 году Сенат отклонил подобный законопроект, несмотря на одобрение палаты депутатов. Сейчас в Аргентине легальным аборт считается только в случае изнасилования и при угрозе жизни матери или плода.

