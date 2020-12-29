Президент Аргентины назвал торговую борьбу причиной критики вакцины «Спутник V»
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» подверглась критике из-за геополитической и торговой борьбы. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью телеканалу TV Publica.
Он отметил, что «мир жаждет получить вакцину», поэтому разработчики из разных стран борются за звание того, кто предоставит ее первым. Фернандес добавил, что производство вакцины – это бизнес с контрактами на миллионы долларов, поэтому он предполагает жесткую и порой грязную борьбу, где «одни дискредитируют других».
Правительство Аргентины заключило с Российским фондом прямых инвестиций контракт на поставку 10 миллионов доз «Спутник V». В конце декабря в Аргентину поступило 300 тысяч доз вакцины. Массовая вакцинация препаратом назначена на 29 декабря.
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