Президент Аргентины Милей призвал Зеленского принять конференцию по Украине

Новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому принять в южноамериканской стране конференцию по урегулированию конфликта вокруг Украины.

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23 ноября Зеленский поговорил по телефону с Милеем и пригласил его посетить Украину.

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей отдалит страну от России своим политическим курсом, заявил главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский в интервью НСН.

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ФОТО: x.com / Javier Milei
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаАргентина

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