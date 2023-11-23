Президент Аргентины Милей призвал Зеленского принять конференцию по Украине

Норвегия допустила закрытие единственного КПП на границе с Россией Освобождение заложников из сектора Газа начнется не раньше 24 ноября Черную икру продают в России под видом отечественной из-за дополнительной обработки На актера Джейми Фокса подали в суд за сексуальное домогательство