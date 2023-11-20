Путин поздравил Милея с избранием на пост президента Аргентины
Российский лидер Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с избранием на пост президента Аргентины, сообщает пресс-служба Кремля.
Он отметил, что в основе российско-аргентинских отношений лежат «добрые традиции дружбы и взаимного уважения».
«Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнёрства... в самых различных сферах, а также конструктивного диалога по актуальным международным вопросам», - указал в поздравительной телеграмме президент РФ.
Ранее кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино исключила вступление страны в БРИКС, так как что правительство Милея не видит сейчас плюсов в таком решении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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