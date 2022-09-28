Глава МИД Абхазии назвал высокой вероятность конфликта с Грузией

Власти Абхазии продолжат считать вероятность войны с Грузией высокой до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы. Об этом заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба.

В Абхазии заявили о высокой вероятности военного столкновения с Грузией

«В начале октября, предположительно 5-6 числа, планируется очередной раунд Женевских дискуссий. На мой взгляд, это прекрасная возможность подписать соглашение о неприменении силы с Грузией. Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение», — рассказал министр в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что в Сухуме готовы к подписанию такого соглашения.

Ардзинба указал, что Грузия заключает новые контракты на поставки боевых беспилотников, расширяет контакты с НАТО, проводит совместные учения с США, сохраняет высокую — около $300 млн — долю военных расходов в бюджете. Кроме того, по словам главы МИД, Вашингтон оказывает давление на Тбилиси для открытия «второго фронта».

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Фото: presidentofabkhazia.org
ТЕГИ:КонфликтГрузияАбхазия
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