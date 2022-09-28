Глава МИД Абхазии назвал высокой вероятность конфликта с Грузией
Власти Абхазии продолжат считать вероятность войны с Грузией высокой до тех пор, пока стороны не подпишут договор о неприменении силы. Об этом заявил глава абхазского МИД Инал Ардзинба.
«В начале октября, предположительно 5-6 числа, планируется очередной раунд Женевских дискуссий. На мой взгляд, это прекрасная возможность подписать соглашение о неприменении силы с Грузией. Если Грузия настроена на мир, значит, она это соглашение подпишет. Если Грузия не настроена на мир, значит, она не будет подписывать это соглашение», — рассказал министр в беседе с РИА Новости, подчеркнув, что в Сухуме готовы к подписанию такого соглашения.
Ардзинба указал, что Грузия заключает новые контракты на поставки боевых беспилотников, расширяет контакты с НАТО, проводит совместные учения с США, сохраняет высокую — около $300 млн — долю военных расходов в бюджете. Кроме того, по словам главы МИД, Вашингтон оказывает давление на Тбилиси для открытия «второго фронта».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Глава Херсонской области попросил Путина принять регион в состав России
- Песков не знает станет ли спецоперация контртеррористической после присоединения новых регионов
- Госдума проведет внеплановое заседание 3 октября
- Глава ЛНР обратился к Путину с просьбой о вхождении республики в состав России
- Рогов: Жители подконтрольной Киеву части Запорожья перекрыли трассу в знак протеста
- Актерам и музыкантам рассказали об условиях мобилизации
- Глава МИД Абхазии назвал высокой вероятность конфликта с Грузией
- «КАМАЗ-мастер» отказался от участия в ралли «Дакар»
- Пушилин: Территория ДНР в конституционных границах будет освобождена
- Эксперт ЦБ предупредил о рисках при снятии денег с банковского счета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru