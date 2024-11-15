Президент Абхазии Бжания отказался от отставки и продолжит работать

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался от предложения об отставке и заявил, что он, а также вице-президент и другие высокопоставленные чиновники продолжат свои обязанности. Его выступление опубликовали местные СМИ.

Бжания призвал граждан республики не поддаваться на провокации и добавил, что правительство приложит усилия для стабилизации ситуации.

Оппозиция заявила о паузе в переговорах с президентом Абхазии по его отставке

В Абхазии продолжаются протесты, вызванные недовольством оппозиции соглашением о российских инвестициях, подписанным правительствами Москвы и Сухума. Оппозиционные силы утверждают, что это соглашение не принесет экономической пользы республике и требуют его отмены.

Критики документа считают, что он наносит ущерб интересам местного малого и среднего бизнеса, особенно в сфере туризма, который обеспечивает до трети бюджетных доходов страны, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: presidentofabkhazia.org
ТЕГИ:ПротестыПрезидентАбхазия

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