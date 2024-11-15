Президент Абхазии Бжания отказался от отставки и продолжит работать

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался от предложения об отставке и заявил, что он, а также вице-президент и другие высокопоставленные чиновники продолжат свои обязанности. Его выступление опубликовали местные СМИ.

Бжания призвал граждан республики не поддаваться на провокации и добавил, что правительство приложит усилия для стабилизации ситуации.