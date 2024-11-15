Оппозиция заявила о паузе в переговорах с президентом Абхазии по его отставке

Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку и попросил больше времени для размышлений. Об этом сообщил председателя Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.

Он уточнил, что на встречах с президентом обсуждаются вопросы отставки ключевых представителей власти. Ардзинба добавил, что Бжания на данном этапе попросил время для принятия решения, а переговоры продолжаются, с паузами для консультаций внутри властных структур.