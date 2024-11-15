Оппозиция заявила о паузе в переговорах с президентом Абхазии по его отставке
Президент Абхазии Аслан Бжания отказался уходить в отставку и попросил больше времени для размышлений. Об этом сообщил председателя Абхазского народного движения Адгур Ардзинба.
Он уточнил, что на встречах с президентом обсуждаются вопросы отставки ключевых представителей власти. Ардзинба добавил, что Бжания на данном этапе попросил время для принятия решения, а переговоры продолжаются, с паузами для консультаций внутри властных структур.
В Абхазии продолжаются протесты, вызванные недовольством оппозиции соглашением о российских инвестициях, подписанным правительствами Москвы и Сухума. Оппозиционные силы утверждают, что это соглашение не принесет экономической пользы республике и требуют его отмены.
Критики документа считают, что он наносит ущерб интересам местного малого и среднего бизнеса, особенно в сфере туризма, который обеспечивает до трети бюджетных доходов страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru