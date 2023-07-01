Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за $12 тысяч
Последнее письмо уругвайского пассажира парохода «Титаник» Рамона Артагавейтии Гомеса продали на аукционе в Монтевидео за $12 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аукционного дома Zorrilla.
Гомес отправил послание своей семье за несколько дней до затопления «Титаника» в 1912 году. Известно, что письмо было отправлено 12 апреля из Ирландии — последней остановки лайнера перед выходом в Атлантический океан.
Написанное от руки послание на трех страницах выставили на аукцион вместе с фотографией Гомеса, сделанной в 1909 году. По данным агентства EFE, лот продали за стартовую цену, имя покупателя не называется.
Ранее аукционный дом Lemon Auction выставил на торги шляпу певца Майкла Джексона, в которой исполнитель появился на телевизионном концерте Motown в 1983 году. Во время исполнения хита Billie Jean Джексон сорвал головной убор, после чего впервые исполнил свою знаменитую «лунную походку», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru