Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за $12 тысяч

Гомес отправил послание своей семье за несколько дней до затопления «Титаника» в 1912 году. Известно, что письмо было отправлено 12 апреля из Ирландии — последней остановки лайнера перед выходом в Атлантический океан.

Написанное от руки послание на трех страницах выставили на аукцион вместе с фотографией Гомеса, сделанной в 1909 году. По данным агентства EFE, лот продали за стартовую цену, имя покупателя не называется.

Ранее аукционный дом Lemon Auction выставил на торги шляпу певца Майкла Джексона, в которой исполнитель появился на телевизионном концерте Motown в 1983 году. Во время исполнения хита Billie Jean Джексон сорвал головной убор, после чего впервые исполнил свою знаменитую «лунную походку», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

