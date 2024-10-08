Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер повысили до старшего советника президента
Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер повысили, теперь она займет пост старшего советника президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на администрацию главы государства.
«Карин Жан-Пьер назначена старшим советником президента», — отмечает телеканал.
Как отметил неназванный чиновник из Белого дома, назначение демонстрирует веру Байдена в своего пресс-секретаря и стремление президента окружить себя помощниками из разных поколений.
По данным ABC News, Жан-Пьер стала первым за многие годы пресс-секретарем, которая по совместительству занимает должность старшего советника.
Карин Жан-Пьер была назначена пресс-секретарем Белого дома в мае 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru