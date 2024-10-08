Пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер повысили до старшего советника президента

Пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер повысили, теперь она займет пост старшего советника президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на администрацию главы государства.

«Карин Жан-Пьер назначена старшим советником президента», — отмечает телеканал.

Как отметил неназванный чиновник из Белого дома, назначение демонстрирует веру Байдена в своего пресс-секретаря и стремление президента окружить себя помощниками из разных поколений.

По данным ABC News, Жан-Пьер стала первым за многие годы пресс-секретарем, которая по совместительству занимает должность старшего советника.

Карин Жан-Пьер была назначена пресс-секретарем Белого дома в мае 2022 года.

