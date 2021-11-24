Премьером Швеции впервые в истории избрали женщину
Лидер правящей Социал-демократической партии Магдалена Андерссон избрана главой правительства Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.
Андерссон стала первой в истории страны женщиной, занявшей пост премьер-министра.
Кандидатуру лидера социал-демократов поддержали 117 депутатов, 57 членов парламента воздержались, высказались против 174 парламентария. По правилам процедуры в парламенте Швеции, кандидат в премьер-министры должен набрать не менее 175 голосов «за» либо «воздержался».
Предыдущий глава шведского правительства Стефан Левен ушел в отставку 10 ноября. Кроме того, экс-премьер покинул пост главы Социал-демократической партии.
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