Премьером Швеции впервые в истории избрали женщину

Андерссон стала первой в истории страны женщиной, занявшей пост премьер-министра.

Кандидатуру лидера социал-демократов поддержали 117 депутатов, 57 членов парламента воздержались, высказались против 174 парламентария. По правилам процедуры в парламенте Швеции, кандидат в премьер-министры должен набрать не менее 175 голосов «за» либо «воздержался».

Предыдущий глава шведского правительства Стефан Левен ушел в отставку 10 ноября. Кроме того, экс-премьер покинул пост главы Социал-демократической партии.

