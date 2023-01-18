В Японии заявили, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций

Российская экономика выстояла перед лицом санкций Запада, одной из причин устойчивости страны стал менталитет ее жителей. Об этом пишет журналист Ватару Накамура в своей статье для портала Yahoo News Japan.

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В материале отмечается, что западные санкции определенным образом повлияли на Россию, при этом у РФ не возникло серьезных трудностей, указывает RT. Накамура обратил внимание, что после начала специальной военной операции японское телевидение показывало репортажи, из которых могло сложиться впечатление о скором падении российской экономики. Однако Москва справилась с трудностями: в частности, российские власти разрешили параллельный импорт товаров, и популярная продукция не исчезла с полок магазинов страны.

Кроме того, автор указал, что в октябрьском обзоре Международного валютного фонда Россия стала единственной страной, прогноз роста экономики которой был пересмотрен в сторону повышения, пишет «Свободная пресса».

По словам Накамуры, стабильность экономики РФ также поддерживают торговля с Индией и Китаем, экспорт энергоносителей на фоне растущих цен, самообеспечение продовольствием. Также журналист обратил внимание на отношение россиян к сложившейся ситуации: во время опросов многие граждане отмечали, что после распада СССР нынешние сложности «ничто».

В заключение Накамура подчеркнул, что оценка РФ «по западным меркам» — ошибочный подход.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЯпонияРоссия
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