В Японии заявили, что экономика России выстояла перед лицом западных санкций

В материале отмечается, что западные санкции определенным образом повлияли на Россию, при этом у РФ не возникло серьезных трудностей, указывает RT. Накамура обратил внимание, что после начала специальной военной операции японское телевидение показывало репортажи, из которых могло сложиться впечатление о скором падении российской экономики. Однако Москва справилась с трудностями: в частности, российские власти разрешили параллельный импорт товаров, и популярная продукция не исчезла с полок магазинов страны.

Кроме того, автор указал, что в октябрьском обзоре Международного валютного фонда Россия стала единственной страной, прогноз роста экономики которой был пересмотрен в сторону повышения, пишет «Свободная пресса».

По словам Накамуры, стабильность экономики РФ также поддерживают торговля с Индией и Китаем, экспорт энергоносителей на фоне растущих цен, самообеспечение продовольствием. Также журналист обратил внимание на отношение россиян к сложившейся ситуации: во время опросов многие граждане отмечали, что после распада СССР нынешние сложности «ничто».

В заключение Накамура подчеркнул, что оценка РФ «по западным меркам» — ошибочный подход.

