Премьер Японии не ответил на вопрос о закрытии неба для российских авиакомпаний

Японский премьер Фумио Кисида ушел от ответа на вопрос о том, не собирается ли Токио закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний России, сообщает РИА Новости.

Байден: США закрывают воздушное пространство для авиакомпаний России

«Разные страны действуют по-разному, но наша страна будет смотреть на развитие событий и действовать во взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с G7», — сказал глава правительства Японии.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что власти закрывают свое воздушное пространство для авиакомпаний России.

Об этом он сообщил в послании «О положении страны».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииАвиасообщениеАвиаперелетыЯпония
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