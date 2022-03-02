Премьер Японии не ответил на вопрос о закрытии неба для российских авиакомпаний
Японский премьер Фумио Кисида ушел от ответа на вопрос о том, не собирается ли Токио закрыть свое воздушное пространство для авиакомпаний России, сообщает РИА Новости.
«Разные страны действуют по-разному, но наша страна будет смотреть на развитие событий и действовать во взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с G7», — сказал глава правительства Японии.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что власти закрывают свое воздушное пространство для авиакомпаний России.
Об этом он сообщил в послании «О положении страны».
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