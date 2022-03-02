Премьер Японии не ответил на вопрос о закрытии неба для российских авиакомпаний

«Разные страны действуют по-разному, но наша страна будет смотреть на развитие событий и действовать во взаимодействии с мировым сообществом, в первую очередь с G7», — сказал глава правительства Японии.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что власти закрывают свое воздушное пространство для авиакомпаний России.

Об этом он сообщил в послании «О положении страны».

