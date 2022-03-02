Байден: США закрывают воздушное пространство для авиакомпаний России

Американские власти закрывают свое воздушное пространство для авиакомпаний России, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление американского лидера Джо Байдена.

Россия закрыла своё воздушное пространство для 36 стран

Об этом он сообщил в послании «О положении страны».

«Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов», — сказал глава государства.

По данным АТОР, из-за закрытия воздушного пространства российские туристы испытывают трудности с возвращением на родину. Сейчас в странах, откуда сложно вылететь в РФ, находятся более 27 тысяч россиян. Ростуризму, Минтрансу и МИД поручено организовать вывоз туристов из РФ из иностранных государств по гуманитарным каналам.

Росавиация рекомендовала россиянам в ближайшее время воздержаться от неслужебных поездок за границу

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвиаперевозчикиАвиаперелетыСШАДжо Байден
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