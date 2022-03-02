Байден: США закрывают воздушное пространство для авиакомпаний России

Об этом он сообщил в послании «О положении страны».

«Сегодня вечером я объявляю, что мы присоединимся к нашим союзникам и закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов», — сказал глава государства.

По данным АТОР, из-за закрытия воздушного пространства российские туристы испытывают трудности с возвращением на родину. Сейчас в странах, откуда сложно вылететь в РФ, находятся более 27 тысяч россиян. Ростуризму, Минтрансу и МИД поручено организовать вывоз туристов из РФ из иностранных государств по гуманитарным каналам.

Росавиация рекомендовала россиянам в ближайшее время воздержаться от неслужебных поездок за границу

