Премьер Японии назвал опасным перевод сил сдерживания РФ в боевой режим
Премьер-министр Фумио Кисида оценил перевод сил сдерживания России в особый режим боевого дежурства.
Ранее президент РФ Владимир Путин на фоне специальной операции на Украине дал соответствующий приказ. Глава государства отметил, что Запад вводит нелегитимные санкции. Кроме того, высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес РФ, отмечает телеканал «360».
«Это опасные действия. Они еще больше усиливают нестабильность», — приводит слова Кисиды ТАСС.
Японский премьер добавил, что правительство страны изучит дальнейшее развитие ситуации, рассмотрит санкционные меры и перейдет к действиям, которые касаются заморозки активов представителей властей России, пишет Газета.ру.
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