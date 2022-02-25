Посол РФ в Японии пообещал серьезный ответ на новые санкции Токио
Россия серьезно ответит на санкции со стороны Токио, введенные из-за военной операции на Украине. Об этом заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин.
«Мы прочитали сегодняшние объявления японского правительства о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным», — цитирует дипломата ТАСС.
Накануне Россия начала на Украине специальную операцию для защиты мирного населения Донбасса. Ряд стран, в том числе Япония, ввели санкции против Москвы. Так, Токио заморозит активы финансовых организаций, запретит выдачу виз частным лицам и организациям и экспорт товаров, которые могут быть применены в военных целях, пишет Ura.ru. При этом Япония решила не вводить санкции против российского энергетического сектора, отмечает «Свободная пресса».
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