Посол РФ в Японии пообещал серьезный ответ на новые санкции Токио

«Мы прочитали сегодняшние объявления японского правительства о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным», — цитирует дипломата ТАСС.

Накануне Россия начала на Украине специальную операцию для защиты мирного населения Донбасса. Ряд стран, в том числе Япония, ввели санкции против Москвы. Так, Токио заморозит активы финансовых организаций, запретит выдачу виз частным лицам и организациям и экспорт товаров, которые могут быть применены в военных целях, пишет Ura.ru. При этом Япония решила не вводить санкции против российского энергетического сектора, отмечает «Свободная пресса».

