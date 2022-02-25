Посол РФ в Японии пообещал серьезный ответ на новые санкции Токио

Россия серьезно ответит на санкции со стороны Токио, введенные из-за военной операции на Украине. Об этом заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин.

Банк России и правительство помогут пострадавшим от санкций банкам

«Мы прочитали сегодняшние объявления японского правительства о так называемых санкциях. Недавно я уже говорил высокопоставленным официальным японским лицам, что Россия даст ответ на эти действия, и полагаю, ответ будет серьезным», — цитирует дипломата ТАСС.

Накануне Россия начала на Украине специальную операцию для защиты мирного населения Донбасса. Ряд стран, в том числе Япония, ввели санкции против Москвы. Так, Токио заморозит активы финансовых организаций, запретит выдачу виз частным лицам и организациям и экспорт товаров, которые могут быть применены в военных целях, пишет Ura.ru. При этом Япония решила не вводить санкции против российского энергетического сектора, отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:УкраинаСанкции Против РоссииЯпония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры