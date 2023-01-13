Премьер Венгрии: В конфликте на Украине выигрывают США, а Европа проигрывает
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от конфликта на Украине выигрывают США, а Европа проигрывает в экономическом плане. Такое мнение он высказал в эфире радио Kossuth.
«Про Россию пока дискуссионный вопрос, выигрывают они сейчас или проигрывают», - добавил Орбан.
При этом он назвал санкционную политику против Москвы ошибочной.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия, борясь за деньги от Евросоюза, берёт Украину в заложники. По его словам, реальный вред от действий Будапешта заключался только в мелких санкционных нюансах, когда венгерские власти «вытягивали каких-то личностей, бизнесы из санкционных списков».
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что из-за санкций венгерская экономика теряет десять миллиардов евро в год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru