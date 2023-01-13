Премьер Венгрии: В конфликте на Украине выигрывают США, а Европа проигрывает

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что от конфликта на Украине выигрывают США, а Европа проигрывает в экономическом плане. Такое мнение он высказал в эфире радио Kossuth.

«Про Россию пока дискуссионный вопрос, выигрывают они сейчас или проигрывают», - добавил Орбан.

При этом он назвал санкционную политику против Москвы ошибочной.