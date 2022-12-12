Премьер Украины заявил о нежелании «цивилизованных стран» нападать на Россию
Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью французскому телеканалу France 24.
Он отметил, что страны не могут ничего поменять внутри России, не могут повлиять на общество.
При этом Кконфликт на Украине может привести к войне между Россией и НАТО, считает генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом генсек заявил ранее в эфире норвежского телеканала NRK.
Столтенберг заявил об опасениях, что украинский кризис «выйдет из-под контроля». Вместе с тем генсек НАТО выразил уверенность, что этого удастся избежать, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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