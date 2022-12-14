Премьер Украины назвал сумму, необходимую для восстановления страны
Украине для восстановления потребуется около 700 миллиардов долларов, заявил премьер Украины Денис Шмыгаль, передает Bloomberg.
По его словам, оценки внутри страны совпали с оценками ущерба со стороны вице-президента Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анны Бьерде.
Ущерб, который Украина нанесла Донецкой народной республике, уже превышает 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
В Госдуме заявляют, что компенсации России должна выплачивать не только Украина, но также Франция и Германия, так как они «несут ответственность» за боевые действия.
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