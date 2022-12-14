Премьер Украины назвал сумму, необходимую для восстановления страны

Ущерб, который Украина нанесла Донецкой народной республике, уже превышает 1,3 триллиона рублей. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

В Госдуме заявляют, что компенсации России должна выплачивать не только Украина, но также Франция и Германия, так как они «несут ответственность» за боевые действия.

