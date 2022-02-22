Премьер Словении осудил признание ДНР и ЛНР и призвал принять Украину в ЕС

Премьер-министр Словении Янез Янша осудил признание Россией Донецкой и Луганской республик, назвав этот шаг вопиющим нарушением международного права, а также Будапештского и минских соглашений. Он также призвал Евросоюз предоставить Украине перспективу членства в объединении. Об этом политик написал в Twitter.

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Во вторник премьер Словении с министром обороны Матеем Тонином, главой МИД Анже Логаром проведут совещание в связи с возникшим кризисом.

Представители крупнейшей в Европарламенте фракции Европейская народная партия (ЕНП) ранее сегодня призвали к немедленному вводу санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР.


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ФОТО: Kremlin.ru
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