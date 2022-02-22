Премьер Словении осудил признание ДНР и ЛНР и призвал принять Украину в ЕС
Премьер-министр Словении Янез Янша осудил признание Россией Донецкой и Луганской республик, назвав этот шаг вопиющим нарушением международного права, а также Будапештского и минских соглашений. Он также призвал Евросоюз предоставить Украине перспективу членства в объединении. Об этом политик написал в Twitter.
Во вторник премьер Словении с министром обороны Матеем Тонином, главой МИД Анже Логаром проведут совещание в связи с возникшим кризисом.
Представители крупнейшей в Европарламенте фракции Европейская народная партия (ЕНП) ранее сегодня призвали к немедленному вводу санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Песков не подтвердил ввод российских миротворцев в Донбасс
- Зеленский привал Европу полностью остановить «Северный поток - 2»
- Аналитик дал прогнозы на курс рубля после признания ДНР и ЛНР
- Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе с ДНР и ЛНР
- Зеленский не исключил разрыв дипломатических отношений с Россией
- Премьер Словении осудил признание ДНР и ЛНР и призвал принять Украину в ЕС
- Эрдоган назвал неприемлемым решение России признать ДНР и ЛНР
- В ЛНР допустили восстановление границ Луганской области
- Володин заявил, что беседовал с Жириновским
- Индийских студентов призвали покинуть Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru