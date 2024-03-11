Премьер Швеции допустил отправку войск в страны Прибалтики

Глава правительства не исключил, что шведские войска присоединятся к уже дислоцированным в Прибалтике подразделениям НАТО. По словам политика, королевство также может задействовать свои возможности при воздушном патрулировании региона.

Швеция в начале марта официально стала 32-м членом НАТО. В штаб-квартире альянса в Брюсселе подняли флаг королевства.

По информации издания Itamilradar, самолет ВВС Швеции впервые приблизился к границе России после вступления в НАТО, сообщает «Радиоточка НСН».

