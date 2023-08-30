Премьер Сербии заявила о готовности наращивать объем помощи Украине

В заявлении кабинета министров Сербии говорится, что в среду Брнабич участвовала в отправке на Украину 14 грузовиков с гуманитарной помощью.

Глава правительства отметила, что в Сербию прибыли 43 тысячи украинских беженцев. Белград готов принять еще больше выходцев из охваченной конфликтом страны, подчеркнула она.

Президент Сербии Александр Вучич призвал Россию и Украину вернуться к переговорам. Он считает, что Запад не сможет одержать верх в конфликте, сообщает «Радиоточка НСН».

