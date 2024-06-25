Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов

Премьер-министр Сербии сделал такое заявление после публикации в газете Financial Times. В статье со ссылкой на источники утверждалось, что с начала российской спецоперации Украина могла получить боеприпасы из Сербии на сумму около €800 млн через третьи страны.

Вучевич отверг критику, подчеркнув, что производство и продажа боеприпасов не являются аморальными действиями, даже если эти боеприпасы используются в зонах боевых действий, передает «Радиоточка НСН».

