Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич сообщил, что не намерен запрещать местным компаниям продавать боеприпасы в другие страны, передает агентство AFP.

По его мнению, производство боеприпасов, которые применяются в зонах боевых действий, не следует считать аморальным.

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Премьер-министр Сербии сделал такое заявление после публикации в газете Financial Times. В статье со ссылкой на источники утверждалось, что с начала российской спецоперации Украина могла получить боеприпасы из Сербии на сумму около €800 млн через третьи страны.

Вучевич отверг критику, подчеркнув, что производство и продажа боеприпасов не являются аморальными действиями, даже если эти боеприпасы используются в зонах боевых действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/milosvucevic
ТЕГИ:ЭкспортОружиеСербия

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