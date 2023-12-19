Премьер Польши Туск сменил всех руководителей спецслужб

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сменил руководителей всех спецслужб.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецслужбыПольшаДональд Туск

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