Партия АдГ призвала уйти правительство ФРГ в отставку

Правая партия «Альтернатива для Германии» призвала в социальной сети X уйти правительство ФРГ в отставку и провести досрочные выборы.

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В АдГ заявили, что две трети граждан считают, что канцлер Германии Олаф Шольц не справляется. Это относится и ко всему правительству.

Так партия отреагировала на опрос института изучения общественного мнения Forsa по заказу телеканала N-tv. Как оказалось, только 24 процента населения назвали Шольца компетентным политиком.

Ранее в Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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