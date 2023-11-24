Партия АдГ призвала уйти правительство ФРГ в отставку
Правая партия «Альтернатива для Германии» призвала в социальной сети X уйти правительство ФРГ в отставку и провести досрочные выборы.
В АдГ заявили, что две трети граждан считают, что канцлер Германии Олаф Шольц не справляется. Это относится и ко всему правительству.
Так партия отреагировала на опрос института изучения общественного мнения Forsa по заказу телеканала N-tv. Как оказалось, только 24 процента населения назвали Шольца компетентным политиком.
Ранее в Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru