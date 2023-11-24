В АдГ заявили, что две трети граждан считают, что канцлер Германии Олаф Шольц не справляется. Это относится и ко всему правительству.

Так партия отреагировала на опрос института изучения общественного мнения Forsa по заказу телеканала N-tv. Как оказалось, только 24 процента населения назвали Шольца компетентным политиком.

Ранее в Кремле заявили о непонимании Шольцем реального положения дел на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

