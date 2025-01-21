Премьер Польши Туск поручил МИД подготовиться к депортациям поляков из США
Премьер-министр Польши Дональд Туск приказал министерству иностранных дел (МИД) страны подготовиться к депортациям поляков из США на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа.
Туск приказал приготовить польские консульства и пункты обслуживания, работающие в США, к последствиям решений, которые приняты Трампом. При этом премьер-министр Польши подчеркнул, что работающие в США поляки приезжают туда «с разным статусом и уровнем законности».
«Я хочу сказать это всем полякам, которые находятся за границей: возвращайтесь на родину, здесь действительно много дел и много всего интересного», - добавил Туск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru