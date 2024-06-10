Премьер Польши отверг причастность «внешних сил» к взрыву на оружейном заводе
10 июня 202418:46
«Внешние силы» непричастны к взрыву на оружейном заводе «Меско». Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.
По его словам, нет никаких оснований, которые позволили бы сделать подобные выводы.
Взрыв в центре ракетного топлива завода «Меско», расположенного в Свентокшиском воеводстве, прогремел 10 июня. В результате погиб один человек, сообщает «Свободная пресса».
Отмечается, что предприятие сотрудничала с оборонными предприятиями Украины и производила боеприпасы для ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru