Премьер Польши отверг причастность «внешних сил» к взрыву на оружейном заводе

«Внешние силы» непричастны к взрыву на оружейном заводе «Меско». Как пишет РИА Новости, такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

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По его словам, нет никаких оснований, которые позволили бы сделать подобные выводы.

Взрыв в центре ракетного топлива завода «Меско», расположенного в Свентокшиском воеводстве, прогремел 10 июня. В результате погиб один человек, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что предприятие сотрудничала с оборонными предприятиями Украины и производила боеприпасы для ВСУ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВзрывЗаводПольша

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