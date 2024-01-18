Пакистан заявил о ликвидации террористов в результате серии ударов по Ирану
Пакистан нанес серию ударов по «укрытиям террористов» в Иране. Об этом заявили в МИД страны.
Ранее власти иранской провинции Систан и Белуджистан заявили о взрывах, которые были слышны в ряде районов области Сераван.
«Этим утром Пакистан предпринял ряд ... ударов по укрытиям террористов в ... провинции Систан и Белуджистан», — говорится в сообщении МИД.
По данным внешнеполитического ведомства, в результате точных ударов ряд «террористов» ликвидировали. В Пакистане подчеркнули, что уважают суверенитет Ирана, и единственной целью атаки было лишь обеспечение собственной безопасности.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ударил баллистическими ракетами по штаб-квартире группировки «Джейш аль-Зольм» в Пакистане, напоминает телеканал «360». После атаки пакистанское МИД заявило об отзыве посла страны из Ирана, пишет «Свободная пресса».
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