Премьер Нигера опроверг информацию о бойцах ЧВК «Вагнер» в стране

Глава правительства Нигера Ухумуду Махамаду в эфире саудовского телеканала Asharq опроверг сообщения о присутствии в стране бойцов частной военной компании «Вагнер», пишет ТАСС.

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«Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно», - сказал премьер-министр африканской республики.

По его словам, бойцов «Вагнера» нет на границе Нигера и Мали. Он отметил, что военнослужащим частной военной компании пришлось бы вступить в столкновение с дислоцированными в этих районах исламистскими группировками.

По информации Associated Press, один из лидеров мятежников в Нигере генерал Салифу Моди обратился за помощью к ЧВК «Вагнер».

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план интервенции в страну, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
ТЕГИ:Военный ПереворотЧВК "Вагнер"Африка

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