Премьер Нигера опроверг информацию о бойцах ЧВК «Вагнер» в стране

«Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно», - сказал премьер-министр африканской республики.

По его словам, бойцов «Вагнера» нет на границе Нигера и Мали. Он отметил, что военнослужащим частной военной компании пришлось бы вступить в столкновение с дислоцированными в этих районах исламистскими группировками.

По информации Associated Press, один из лидеров мятежников в Нигере генерал Салифу Моди обратился за помощью к ЧВК «Вагнер».

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план интервенции в страну, передает «Радиоточка НСН».

