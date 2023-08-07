Премьер Нигера опроверг информацию о бойцах ЧВК «Вагнер» в стране
Глава правительства Нигера Ухумуду Махамаду в эфире саудовского телеканала Asharq опроверг сообщения о присутствии в стране бойцов частной военной компании «Вагнер», пишет ТАСС.
«Я не могу подтвердить присутствие, оно невозможно», - сказал премьер-министр африканской республики.
По его словам, бойцов «Вагнера» нет на границе Нигера и Мали. Он отметил, что военнослужащим частной военной компании пришлось бы вступить в столкновение с дислоцированными в этих районах исламистскими группировками.
По информации Associated Press, один из лидеров мятежников в Нигере генерал Салифу Моди обратился за помощью к ЧВК «Вагнер».
Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) разработало план интервенции в страну, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Нигера опроверг информацию о бойцах ЧВК «Вагнер» в стране
- Движение на Крымском мосту временно перекрыли
- Sky News: подразделения ВСУ отступили в Донбассе
- МИД опроверг заявление Госдепа об отказе РФ от диалога по Украине
- CNN: США одобрили поставку Украине первой партии танков Abrams
- В России создали ингалятор для тренировки техники дыхания
- Эксперты заявили, что доллар может вырасти до 100 рублей в середине августа
- Под Липецком двое мужчин избили подростков из-за надувного матраса
- Guardian: Россия начала наступление в Харьковской области
- Сенатор Деньгин: Футболист Соломатин, отправившийся на СВО, является примером
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru