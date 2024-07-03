Премьер Молдавии заявил, что запасов газа в хранилище хватит на две недели

Текущих запасов газа в хранилищах Молдавии хватит на две недели, однако правительство планирует увеличить резервы, закупив топливо по самой низкой цене, доступной на рынке. Об этом заявил премьер-министр Дорин Речан, сообщает РИА Новости.

По его словам, Молдавии необходимо разработать стратегию для доступа к свободному рынку, чтобы закупить газ по самой низкой цене, особенно в случае прекращения транзита.

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Речан пояснил, что Молдавия обладает техническими возможностями и необходимыми контрактами для импорта электроэнергии из Румынии. Основное внимание, по его словам, следует уделить обеспечению граждан на левом берегу Днестра.

С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ от Energocom и российского «Газпрома». Кишинев передает Тирасполю весь российский газ в обмен на электроэнергию. Более 80% электроэнергии для Молдавии поставляет Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской «Интер РАО», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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