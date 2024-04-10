«Обсуждать нечего!»: Молдавский политик о перспективах объединения с Румынией
Президент Молдавии теряет доверие и пытается «играть на страхах», однако подавляющее большинство молдаван не хочет стать частью Румынии, сказал в эфире НСН Игорь Тулянцев.
В Молдавии бессмысленно проводить референдум о присоединении к Румынии, поскольку эту идею поддерживают не более 5% граждан этой страны, заявил в интервью НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что вопрос о присоединении ее страны к Румынии не будет вынесен на референдум о европейской интеграции, который запланирован на осень.
«Уровень поддержки населения в отношении уничтожения молдавской государственности и объединения с Румынией в районе 3-5%, поэтому всерьез обсуждать эту тему не имеет смысла, как и проводить референдум. Я бы не сказал, что гремит скандал и по этому поводу есть какое-то беспокойство. Антирейтинг и недоверие к нынешнему президенту Майе Санду у населения растет, поэтому власть пытается закрутить гайки и спасти ситуацию. В связи с этим напряжение вокруг острых тем будет расти, режим Санду пытается играть на человеческих страхах», - сказал Тулянцев.
При этом он отметил, что в громких заявлениях главы Гагаузии Евгении Гуцул нет ничего удивительного.
«Что касается заявления вновь избранного башкана Гагаузии о выходе из состава Молдовы в случае, если она присоединится к Румынии, ничего удивительно в этом нет, это прописано в местных законах», - пояснил собеседник НСН.
Президент Молдавии Майя Санду ранее говорила о возможном референдуме о вступлении республики в Евросоюз. При этом премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в начале апреля поддержал идею объединения его страны с Молдавией.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул 9 апреля прибыла в Россию. Гуцул назвала «политическим преследованием» заведенное в отношении нее в Молдавии уголовное дело, связав его с мартовской встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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