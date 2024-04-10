«Обсуждать нечего!»: Молдавский политик о перспективах объединения с Румынией

В Молдавии бессмысленно проводить референдум о присоединении к Румынии, поскольку эту идею поддерживают не более 5% граждан этой страны, заявил в интервью НСН глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что вопрос о присоединении ее страны к Румынии не будет вынесен на референдум о европейской интеграции, который запланирован на осень.