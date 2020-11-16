Премьер-министр Молдавии поздравил Санду с победой на выборах президента

Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил с победой на выборах президента главу Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбуке», где также поблагодарил ЦИК за хорошо проведенные выборы.

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Премьер также пожелал Санду успехов и «сил для работы в интересах народа и нашей страны».

Майя Санду уже объявила о своей победе, сообщает телеканал «360». Она заявила, что после вступления в должность займется объединением общества.

Бывший премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах главы государства, которые прошли в воскресенье с 57% голосов после обработки 99,07% бюллетеней, сообщает RT. Действующий лидер республики Игорь Додон получает 43% голосов избирателей.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыМолдавия
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