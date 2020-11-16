Премьер-министр Молдавии поздравил Санду с победой на выборах президента

Премьер также пожелал Санду успехов и «сил для работы в интересах народа и нашей страны».

Майя Санду уже объявила о своей победе, сообщает телеканал «360». Она заявила, что после вступления в должность займется объединением общества.

Бывший премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах главы государства, которые прошли в воскресенье с 57% голосов после обработки 99,07% бюллетеней, сообщает RT. Действующий лидер республики Игорь Додон получает 43% голосов избирателей.



