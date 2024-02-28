«Я хотела быть певицей, но у меня нет слуха, я хотела играть за сборную по волейболу, но я карлик, я хотела познакомиться с Майклом Джексоном, но он умер слишком рано», - рассказала она.

Мелони подчеркнула, что стать премьер-министром никогда в детстве не мечтала.

Ранее премьер Италии обрадовалась словам Путина о необходимости мира на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

